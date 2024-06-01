3 güne dikkat! Sıcaklıklar 6-8 derece artacak

LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
Milli Savunma Bakanı Güler'den kararlılık mesajı
Milli Savunma Bakanı Güler'den kararlılık mesajı
AK Parti 2028'in yol haritasını belirliyor
AK Parti 2028'in yol haritasını belirliyor
AK belediyelerde tasarruf tedbirleri başladı
AK belediyelerde tasarruf tedbirleri başladı
Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
'Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen unsurları kaldıracağız'
'Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen unsurları kaldıracağız'
İsrail, 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi yaptı
İsrail, 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi yaptı
Hazine yaz döneminde iç borçlanmaya gidecek
Hazine yaz döneminde iç borçlanmaya gidecek
Temizlik görevlisinin hatası mahalleliyi yeniden sandığa götürüyor
Temizlik görevlisinin hatası mahalleliyi yeniden sandığa götürüyor
Merkez Bankası rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
Merkez Bankası rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiası yalanlandı
'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiası yalanlandı
AK Partili Güler'den sokak köpeklerine ilişkin açıklama: Yanlış bilgiler var
AK Partili Güler'den sokak köpeklerine ilişkin açıklama: Yanlış bilgiler var
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
KKM nisanda 1,5 milyar dolar geriledi
KKM nisanda 1,5 milyar dolar geriledi
Öğretmeni darbettiği iddia edilen veli gözaltına alındı
Öğretmeni darbettiği iddia edilen veli gözaltına alındı
Odasını cephaneliğe çeviren hakim sessizliğini bozdu!
Odasını cephaneliğe çeviren hakim sessizliğini bozdu!
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
Sürücü eğitim araçlarıyla ilgili karar: Belge şartı kalktı
Sürücü eğitim araçlarıyla ilgili karar: Belge şartı kalktı
'Büyüme performansımızı 15 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz'
'Büyüme performansımızı 15 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz'
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefim yok
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefim yok
Karahan: KKM'den kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
Karahan: KKM'den kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
Antalya milletvekili Aykut Kaya, İYİ Partiden istifa etti
Antalya milletvekili Aykut Kaya, İYİ Partiden istifa etti
Özel okul derneklerinden öğretmen ücretleri açıklaması
Özel okul derneklerinden öğretmen ücretleri açıklaması
Emeklilere şehirlerarası otobüslerde indirim kararı
Emeklilere şehirlerarası otobüslerde indirim kararı
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü
Doğal gazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Doğal gazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi
AK Parti kampı yoğun gündemle başlıyor
AK Parti kampı yoğun gündemle başlıyor
Konut sektöründe kampanyalar başladı
Konut sektöründe kampanyalar başladı
Emlak vergisi ödemelerinde bugün son
Emlak vergisi ödemelerinde bugün son
Ana sayfaHaberler Yaşam

3 güne dikkat! Sıcaklıklar 6-8 derece artacak

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Önümüzdeki 3 gün içinde hava sıcaklığının 6-8 derece yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar gelecek hafta başının daha da sıcak geçeceği uyarısında bulundu. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 09:00, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 09:01
Yazdır
3 güne dikkat! Sıcaklıklar 6-8 derece artacak

Türkiye, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yağışlı ve serin havanın, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak, hafta ortasına kadar 6 ila 10 derece mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor.

İstanbul'da rüzgarlar hafif, sıcaklık önünüzdeki beş gün boyunca artacak, cumartesi 30 derece. Ankara'da yağışlar artık kesiliyor, sıcaklık 28 derece. İzmir'de rüzgar bile sıcak esiyor, sıcak çarpması tehlikesi başladı. Sıcaklık 33 derece. Bursa güneşli 32 derece. Antalya'da bağıl nem oranı çok yüksek değil, sıcaklık 34 dereceye ulaşacak.

Marmara'da sıcaklık cumartesi 30 derecenin üzerinde, pazar ise 35 dereceyi bile geçmeye başlayacak. Rüzgarlar hafifledi, deniz suyu sıcaklığı Kilyos'ta 18, Marmara Denizi'nde 19 derece.

İç Anadolu'da yağışlar kesiliyor, Hafta sonu güneşli geçecek. Konya 27, Eskişehir 30, Kayseri 26, Sivas 25 derece. Pazartesi ise 33-34 lere ulaşacak.

Ege'de sıcak çarpması tehlikesi var, öğle saatlerinde güneşi çıkılmamalı. Denizli 32, Muğla 31, Manisa 35, Afyonkarahsar 28, Bodrum 33 derece. Rüzgarlar da fazla sert değil. Yeni hafta çok daha sıcak geçecek.

Akdeniz'de bunaltan sıcaklar başlıyor. Hava açık, Adana 32, Mersin ve Hatay 30, Kahramanmaraş 35 derece. Pazartesi ve salı sıcaklık 40 derecelere ulaşacak

Karadeniz'de Trabzon-Artvin tarafında yağış var, çoğu kent güneşli, rüzgarlar orta hızda, Bolu 29, Samsun ve Zonguldak 27, Trabzon 24 derece. Gelecek salı çok sıcak geçecek

Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars çevresinde sağanak yağmur var, Malatya açık 29 derece. Güneydoğu'da sıcaklıklar hafta sonu 35lerde, önümüzdeki salı günü ise 40 dereceyi bile aşacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber