3 güne dikkat! Sıcaklıklar 6-8 derece artacak

Türkiye, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yağışlı ve serin havanın, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak, hafta ortasına kadar 6 ila 10 derece mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor.

İstanbul'da rüzgarlar hafif, sıcaklık önünüzdeki beş gün boyunca artacak, cumartesi 30 derece. Ankara'da yağışlar artık kesiliyor, sıcaklık 28 derece. İzmir'de rüzgar bile sıcak esiyor, sıcak çarpması tehlikesi başladı. Sıcaklık 33 derece. Bursa güneşli 32 derece. Antalya'da bağıl nem oranı çok yüksek değil, sıcaklık 34 dereceye ulaşacak.

Marmara'da sıcaklık cumartesi 30 derecenin üzerinde, pazar ise 35 dereceyi bile geçmeye başlayacak. Rüzgarlar hafifledi, deniz suyu sıcaklığı Kilyos'ta 18, Marmara Denizi'nde 19 derece.

İç Anadolu'da yağışlar kesiliyor, Hafta sonu güneşli geçecek. Konya 27, Eskişehir 30, Kayseri 26, Sivas 25 derece. Pazartesi ise 33-34 lere ulaşacak.

Ege'de sıcak çarpması tehlikesi var, öğle saatlerinde güneşi çıkılmamalı. Denizli 32, Muğla 31, Manisa 35, Afyonkarahsar 28, Bodrum 33 derece. Rüzgarlar da fazla sert değil. Yeni hafta çok daha sıcak geçecek.

Akdeniz'de bunaltan sıcaklar başlıyor. Hava açık, Adana 32, Mersin ve Hatay 30, Kahramanmaraş 35 derece. Pazartesi ve salı sıcaklık 40 derecelere ulaşacak

Karadeniz'de Trabzon-Artvin tarafında yağış var, çoğu kent güneşli, rüzgarlar orta hızda, Bolu 29, Samsun ve Zonguldak 27, Trabzon 24 derece. Gelecek salı çok sıcak geçecek

Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars çevresinde sağanak yağmur var, Malatya açık 29 derece. Güneydoğu'da sıcaklıklar hafta sonu 35lerde, önümüzdeki salı günü ise 40 dereceyi bile aşacak.