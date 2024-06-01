Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk ve tek kadın başbakanı olan Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi olan iş insanı Özer Çiller geçirdiği kalp krizi nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir diyaliz tedavisi gören Çiller'in Yeniköy'deki evinde vefat ettiği öğrenildi.

TANSU ÇİLLER'İN EŞİ ÖZER ÇİLLER KİMDİR?

1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller mühendis ve iş insanıdır. Türkiye'nin 22 ve ilk kadın başbakanı Tansu Çiller ile evliliğinden iki çocuğu oldu. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolejde (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı. Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.