Ehliyet hayali 18'inci denemede de suya düştü

LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
Milli Savunma Bakanı Güler'den kararlılık mesajı
Milli Savunma Bakanı Güler'den kararlılık mesajı
AK Parti 2028'in yol haritasını belirliyor
AK Parti 2028'in yol haritasını belirliyor
AK belediyelerde tasarruf tedbirleri başladı
AK belediyelerde tasarruf tedbirleri başladı
Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
'Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen unsurları kaldıracağız'
'Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen unsurları kaldıracağız'
İsrail, 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi yaptı
İsrail, 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi yaptı
Hazine yaz döneminde iç borçlanmaya gidecek
Hazine yaz döneminde iç borçlanmaya gidecek
Temizlik görevlisinin hatası mahalleliyi yeniden sandığa götürüyor
Temizlik görevlisinin hatası mahalleliyi yeniden sandığa götürüyor
Merkez Bankası rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
Merkez Bankası rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiası yalanlandı
'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiası yalanlandı
AK Partili Güler'den sokak köpeklerine ilişkin açıklama: Yanlış bilgiler var
AK Partili Güler'den sokak köpeklerine ilişkin açıklama: Yanlış bilgiler var
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
KKM nisanda 1,5 milyar dolar geriledi
KKM nisanda 1,5 milyar dolar geriledi
Öğretmeni darbettiği iddia edilen veli gözaltına alındı
Öğretmeni darbettiği iddia edilen veli gözaltına alındı
Odasını cephaneliğe çeviren hakim sessizliğini bozdu!
Odasını cephaneliğe çeviren hakim sessizliğini bozdu!
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
Sürücü eğitim araçlarıyla ilgili karar: Belge şartı kalktı
Sürücü eğitim araçlarıyla ilgili karar: Belge şartı kalktı
'Büyüme performansımızı 15 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz'
'Büyüme performansımızı 15 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz'
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefim yok
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefim yok
Karahan: KKM'den kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
Karahan: KKM'den kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
Antalya milletvekili Aykut Kaya, İYİ Partiden istifa etti
Antalya milletvekili Aykut Kaya, İYİ Partiden istifa etti
Özel okul derneklerinden öğretmen ücretleri açıklaması
Özel okul derneklerinden öğretmen ücretleri açıklaması
Emeklilere şehirlerarası otobüslerde indirim kararı
Emeklilere şehirlerarası otobüslerde indirim kararı
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü
Doğal gazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Doğal gazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi
AK Parti kampı yoğun gündemle başlıyor
AK Parti kampı yoğun gündemle başlıyor
Konut sektöründe kampanyalar başladı
Konut sektöründe kampanyalar başladı
Emlak vergisi ödemelerinde bugün son
Emlak vergisi ödemelerinde bugün son
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ehliyet hayali 18'inci denemede de suya düştü

Hatay'da yaşayan Abdurrahman Çelik, ehliyet alabilme hayaliyle 13 yıldır girdiği 18 sınavda başarılı olamadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 09:42, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 09:44
Yazdır
Ehliyet hayali 18'inci denemede de suya düştü

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Abdurrahman Çelik, 2011 yılında ehliyet alabilme hayaliyle sürücü kursuna yazıldı ve sınavlara girmeye başladı.

Aralıksız bir şekilde hayalini gerçekleştirmeye çalışan Çelik, 13 yılda 18 yazılı sınava girse de sınavlarda başarılı olamadı.

Çelik, son olarak da 5. dosyasının 2. hakkında da girdiği sınavda başarısız oldu. Sınavın zorluğuna tepki gösteren Çelik, gece gündüz çalıştığını fakat başarılı olamadığını söyledi.

"Doktora sorsan doktor bile bu soruları bilmez"

Ehliyet sınavının zorluğuna dikkat çekmek için soruları doktorların bile çözmekte güçlük çekeceğini iddia eden Abdurrahman Çelik, "Ehliyet sınavı ile ilgili durumum 2011 yılında başladı. 2011 ile 2024 arası bu aralar içerisinde 5'inci dosyamı yeniledim. Bir türlü yazılı sınavı geçemiyorum. Fazla okumadığımızdan kaynaklanıyor, okuduğumu anlayamıyorum. Doktora sorsan doktor bile bu soruları bilmez" dedi.

"Gece gündüz çalışıyorum olmuyor"

Aracı olmasına rağmen kullanamadığını ve daha önce ehliyetsiz araç kullandığı için trafik cezası yediğini ifade eden Çelik, komşularının kendisini bir yerden bir yere götürdüğünü söyledi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Evimin önünde araba var ama kullanamıyorum. Komşularımdan ehliyetli olan varsa onlar beni düğüne, cenazeye ya da başka bir yere götürüyor. Bana komşularım yardımcı oluyor. Daha önce ehliyetsiz arabayı kullandım, yakalanıp ceza yedim. Ceza yediğimden itibaren ondan beri de daha arabayı kullanmıyorum. Ehliyet sınavına ilk girdiğimde yaşım 40'tı şu an ise 53 yaşındayım. 13 yıldır ehliyeti alamıyorum. Ehliyet sürücü kursunun verdiği kitaba da çalışıyorum, telefondan bazı programlar indirdim oradan da çalışıyorum. Hepsine çalışıyorum bir türlü olmuyor bir türlü sınavı geçemiyorum. Gece gündüz çalışıyorum olmuyor. Benim şoförlüğüm ve direksiyonum çok güzel ama ben bu yazılı sınavı bir türlü geçemiyorum. Ondan dolayı da ehliyeti alamıyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber