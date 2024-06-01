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Ankara'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'nin Refah kentinde düzenlediği saldırıları protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 10:13, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 10:19
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Ankara'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısı üzerine binlerce kişi, Kocatepe Camisi'nde kılınan akşam namazının ardından cami avlusunda bir araya geldi.

Sıhhiye'ye doğru meşaleli yürüyüşe başlayan grup, Türkçe ve İngilizce yazılı pankartlar açtı. Gruptakiler, "Kanlı ellerinizi Gazze'den çekin", "İnsanlık onuru siyonizmi yenecek" yazılı dövizler taşıdı, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

Sıhhiye Meydanı'nda platform adına konuşan İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği Başkanı Fatih Savaşan, İsrail'e bir kez daha "Başaramayacaksınız!" demek, Filistin direnişine bir kez daha "Biriz, beraberiz ve kazanacağız!" demek için toplandıklarını belirtti.

- "Aksa Tufanı Operasyonu'nun üzerinden 238 gün geçti"

Filistin direnişinin 76 yıldır süren işgal ve zulme verdiği en başarılı cevaplardan biri olan Aksa Tufanı Operasyonu'nun üzerinden 238 gün geçtiğini ifade eden Savaşan, "Terör yapılanması İsrail, Gazze'yi insansızlaştırma hedefiyle işgal-talan ve soykırım suçunu kesintisiz sürdürüyor. Son olarak sözde uluslararası sistem tarafından 'güvenli' olarak ilan edilen bölgedeki çadır kentlere de saldıran ve sivilleri diri diri yakan İsrail, 'İsrail istisnacılığı' yapan Batı'nın ağız ucuyla yaptığı kınamalarla yine korumaya alınmıştır." dedi.

Savaşan, İsrail'in çadır kentleri ateşe vermekle kalmadığını, dün de sivil halkın nefesini tamamen kesmek için Mısır'la Gazze arasındaki tampon bölge olan Philadelphia Koridoru'nu işgal ettiğini dile getirdi.

Bu saatten sonra müzakere sürecinin bittiğini ve topyekun mücadele döneminin başladığını vurgulayan Savaşan, Filistin direnişçilerinin davasına omuz vermek gerektiğinin artık tüm dünyada idrak edilmeye başlandığını belirtti.

İsrail'in siyonizmin taşeronu olduğunu ifade eden Savaşan, şunları söyledi:

"Siyonizm sadece Müslümanların değil Hristiyanların ve tüm insanlığın başının belasıdır. Sadece Orta Doğu değil tüm dünya barışına ve huzuruna kasteden bir hançerdir. Bu yüzden Müslümanlar olarak bizlerin saflarımızı sıklaştırmamız yetmez, dünyada zulme karşı duran herkesle işbirliği ve dayanışma yollarını artırmamız da elzemdir."

Filistin davasının sadece Filistinlilerin davası olmadığını vurgulayan Savaşan, "Filistin davası, Türkiye'nin davasıdır. Diyarbakır'ın, İstanbul'un savunması Gazze'den, Kudüs'ten başlar. Bilinmelidir ki umudumuz her daim diridir. Allah'ın vaadinin gerçekleşeceğinden şüphemiz yoktur. Dünya, siyonizmin ittiği bataklıktan er geç kurtulacaktır." diye konuştu.

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