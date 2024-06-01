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Ankara'da komşuların kavgasına soruşturma

Ankara'da, iki komşu kadının tartışması fiziki saldırıya dönüştü. Görüntüleri sosyal medyada da paylaşılan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 11:19, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 11:20
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Ankara'da komşuların kavgasına soruşturma

Olay, pazar günü Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadına, bahçede oturan ve kendisinin olduğu tarafa bakan komşusu 'Sen bana niye baktın?' diyerek saldırdı.

Yaşanan olayla ilgili konuşan F.G, şunları söyledi:

"Saldırgan kadın bizi sürekli taciz ediyordu. Küfürler ediyordu. Çocuklarıma hakaret ediyordu. Birçok kez olay oldu. Bana saldırıyordu. Komşumla bahçede otururken, onunla ilgili bir şey dememe rağmen, bana 'Kenafir gözlerinle' bakamazsın diye bağırdı. Bana saldırdı, çarşafımı yırtmaya çalıştı. Bana vurdu. Komşular engel olmaya çalıştı ama başaramadı. Parmağımı kanattı, yüzümü çizdi. Olaydan birkaç gün sonra saldırgan kadının eşi, yanındaki bir adamla benim eşime saldırdı. Yere yatırıp vurdular. Müdahale etmeye kalkışınca çarşafımı açmaya çalıştılar. Daha öncede tesettürlü bina görevlimize saldırıp, 'Siz buraya şeriatımı getireceksiniz' demişlerdi. Bana, 'Sen erkeklerle konuşmuyorsun, yüzünü açmıyorsun. Seni TikTok'a atacağım' diyerek rencide etti. Kendileriyle ilgili şikayetçi olduk. Evime girmeye korkuyorum. Yapacaklarının bir sınırı yok. Kadının ve adamın cezalandırılmasını istiyoruz."

Soruşturma başlatıldı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada da yer alan, İlimiz Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde komşular arasında gerçekleşen sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası ile ilgili konu ve sorumluları adli mercilere intikal ettirilmiş olup gerekli tahkikat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

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