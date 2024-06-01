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Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 14:54, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 14:55
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Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor" denildi.

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