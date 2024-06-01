A Milli Takım'da şok sakatlık: EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
A Milli Takım'da sol ayak başparmağında kırık tespit edilen Enes Ünal, EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 15:27, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 15:21
A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü'nün ardından Enes Ünal da sakatlığı nedeniyle EURO 2024 geniş aday kadrosundan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada Enes Ünal'ın ayak başparmağında kırık tespit edildiği belirtildi.
ENES ÜNAL'DA KIRIK TESPİT EDİLDİ
TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes'in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri yer aldı.