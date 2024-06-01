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Bir çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin 2 zanlı yeniden yakalandı

Maltepe'de iki aracın çarpıştığı trafik kazasında anne ve babasıyla birlikte yaralanan 4 yaşındaki çocuğun hastanede hayatını kaybetmesi nedeniyle soruşturma kapsamında daha önce serbest bırakılan 2 şüpheli yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 15:55, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 16:02
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Bir çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin 2 zanlı yeniden yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs'ta Esenkent Mahallesi D-100 yan yol ile sokak kesişiminde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasına ilişkin çalışma başlattı.

Baba E.C.K. (35), anne E.K. (27) ve 4 yaşındaki çocuklarının kazanın ardından sağlık ekiplerince gerçekleştirilen müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye sevk edildiği, şüphelilerin ise olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Aynı gün yakalanan E.K. ve D.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Yaklaşık 15 gündür hastanede tedavisi devam eden 4 yaşındaki çocuğun bugün hayatını kaybetmesi üzerine şüpheliler polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Karakola götürülen E.K. ve D.Y, işlemlerinin ardından "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

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