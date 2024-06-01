Bir çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin 2 zanlı yeniden yakalandı

Baba E.C.K. (35), anne E.K. (27) ve 4 yaşındaki çocuklarının kazanın ardından sağlık ekiplerince gerçekleştirilen müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye sevk edildiği, şüphelilerin ise olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

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