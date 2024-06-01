Uzmanlar uyarıyor! Dini nikah cüzdanı sahteciliği
Uzmanlar uyarıyor! Dini nikah cüzdanı sahteciliği
MB'den uyarı: Kredi kartı limiti gelire uygun olmalı
MB'den uyarı: Kredi kartı limiti gelire uygun olmalı
Elle aramaya izin vermeyen yolcu uçağa alınmayacak
Elle aramaya izin vermeyen yolcu uçağa alınmayacak
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kırmızı et fiyatlarında düşüşe neden olan ithalat yıl sonuna kadar sürecek
Kırmızı et fiyatlarında düşüşe neden olan ithalat yıl sonuna kadar sürecek
İstanbul'un Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Erdoğan: Beklentinin farkındayız gereğini yapacağız
Erdoğan: Beklentinin farkındayız gereğini yapacağız
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Seçmen yarın 3 ilçe ve 4 beldede sandığa gidecek
Seçmen yarın 3 ilçe ve 4 beldede sandığa gidecek
Mayıs enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Mayıs enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
YKS maratonunda geri sayım başladı
YKS maratonunda geri sayım başladı
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
Milli Savunma Bakanı Güler'den kararlılık mesajı
Milli Savunma Bakanı Güler'den kararlılık mesajı
AK Parti 2028'in yol haritasını belirliyor
AK Parti 2028'in yol haritasını belirliyor
AK belediyelerde tasarruf tedbirleri başladı
AK belediyelerde tasarruf tedbirleri başladı
Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
'Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen unsurları kaldıracağız'
'Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen unsurları kaldıracağız'
İsrail, 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi yaptı
İsrail, 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi yaptı
Hazine yaz döneminde iç borçlanmaya gidecek
Hazine yaz döneminde iç borçlanmaya gidecek
Temizlik görevlisinin hatası mahalleliyi yeniden sandığa götürüyor
Temizlik görevlisinin hatası mahalleliyi yeniden sandığa götürüyor
Merkez Bankası rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
Merkez Bankası rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiası yalanlandı
'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiası yalanlandı
AK Partili Güler'den sokak köpeklerine ilişkin açıklama: Yanlış bilgiler var
AK Partili Güler'den sokak köpeklerine ilişkin açıklama: Yanlış bilgiler var
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
KKM nisanda 1,5 milyar dolar geriledi
KKM nisanda 1,5 milyar dolar geriledi
Öğretmeni darbettiği iddia edilen veli gözaltına alındı
Öğretmeni darbettiği iddia edilen veli gözaltına alındı
Odasını cephaneliğe çeviren hakim sessizliğini bozdu!
Odasını cephaneliğe çeviren hakim sessizliğini bozdu!
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
Sürücü eğitim araçlarıyla ilgili karar: Belge şartı kalktı
Sürücü eğitim araçlarıyla ilgili karar: Belge şartı kalktı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

MB'den uyarı: Kredi kartı limiti gelire uygun olmalı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüksek kredi kartı limitlerinin, bireylerde gelirleriyle uyumlu olmayan harcama davranışına yol açabildiğini belirterek, gelirlerle uyumlu limit belirlenmesi uyarısında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 17:46, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 17:48
Yazdır
MB'den uyarı: Kredi kartı limiti gelire uygun olmalı

TCMB'nin Finansal İstikrar Raporu'nda, hanehalkı borcunun milli gelire oranındaki düşük seviye korunurken bireysel kredi kartı borcunun payının arttığı ifade edildi. Kredi kartlarının enflasyonist dönemde taksit olanaklarıyla kolay erişilebilir bir finansman sunduğu vurgulandı.

Hanehalkının finansal yükümlülüklerindeki artışta kredi kartı borçlarının belirleyici olduğu kaydedilen raporda, "Tüketici temel mal ve hizmet enflasyonu, dijitalleşme kaynaklı kullanım kolaylıkları, ödemelerde banknot kullanımının azalarak kart kullanımının yaygınlaşması, bankaların yüksek limit artırımları, kredi kartı taksit imkanları gibi faktörler kredi kartı bakiye büyümesinde etkili olmuştur" denildi.

Aktif kullanıcı sayısı 28 milyona yaklaştı

Aktif kredi kartı kullanıcı sayısının 28 milyona yaklaştığına işaret edilen raporda, bireylerin kredi kartı bakiye ve limitlerini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekilerek, "Artan kredi kartı faiz oranları ile birlikte özellikle gelir/borçlanma uyumsuzluğu olan bireylerde faize bırakma davranışının borç servis yükünü artırabileceği değerlendirilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Raporda 2024 başı itibarıyla bireylere tanımlanan toplam kredi kartı limitinin 4,2 trilyon TL'ye, toplam kart bakiyesinin de 1,3 trilyon TL'ye ulaştığı aktarıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber