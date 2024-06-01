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CHP Genel Başkanı Özel'den Erdoğan'ın ziyaretine dair açıklama

Özgür Özel; "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme) 9'uyla başlayan hafta içinde bir gün konuşacağız. Bunu özel kalem müdürümüzle Cumhurbaşkanı'mızın Özel Kalem Müdürü Sayın Hasan Doğan bu hafta içinde belirleyecekler. Sonra da basından sorumlu arkadaşlarımız sizlerle paylaşır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 18:28, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 18:30
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CHP Genel Başkanı Özel'den Erdoğan'ın ziyaretine dair açıklama

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın Beşiktaş'taki anaokulu mezuniyet törenine katıldı.

Törende, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da yer aldı.

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, "Hepimiz adına bir görev yapıyor Tayfun Kahraman, Vera'nın babası. O, o görevde olduğu için buraya gelemedi. 'Vera'nın mezuniyetine sen gider misin?' diye rica etti, geldim, Vera'nın arkadaşlarının danslarını izledik. Çok güzel sohbet ettik ve şimdi de buraya sizin karşınıza birlikte geldik." ifadelerini kullandı.

- "Adayımız Ekrem İmamoğlu'dur"

Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimine ilişkin CHP'nin adayının belli olup olmadığı sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Şaşkınlıkla takip ediyorum, 'Türkiye Belediyeler Birliği, CHP'de kriz olacak' falan... CHP öyle kriz gibi şeyleri değil, büyük bir başarıyı 31 Mart'ta hep birlikte başardı. Arkadaşlarımız Belediyeler Birliğinde delegasyonun çoğunluğunu sağladılar. Bununla ilgili birinci kuralımız şu; bundan önce Cumhur İttifakı bileşenleri Belediyeler Birliğinde çoğunluğu sağlayınca tüm yönetimi kendilerine alıyorlardı, biz öyle yapmıyoruz. Tüm partilerin güçleri nispetinde temsil edilebileceği en esnek dağılımı yapacağız. Elbette çoğunluk CHP'de olacak çünkü Türkiye'nin yüzde 65'ini yönetiyor. Ama AK Parti'nin de DEM'in de MHP'nin de İYİ Parti'nin de temsil edilmesini önemsiyoruz. İkincisi, yönetirken -geçen sene rakamlar açık- neredeyse yüzde 98,5'ini AK Parti ve MHP'li belediyelere verdiler. Biz bunu da bu oranı da o yönetimi, o arkadaşları da alıyoruz. Herkesin gücü, hizmet ettiği bölge, nüfus, temsil ettiği ekonomi oranında bu ekonomik güçten yararlanılacak. Kesinlikle '1 oy fazla aldım da hepsi benim.' mantığı yok.''

Dünyanın tanıdığı en büyük metropolün İstanbul olduğunu, bu yüzden Belediyeler Birliği başkanlığı görevini İmamoğlu'na teklif ettiklerini belirten Özel, ''Bazı spekülasyonlar çıktı. 'Mansur Bey de istiyor, aralarında çekişme, rekabet var.' Böyle bir şey yok. Mansur Başkan, 'Partimizin verdiği karara hep birlikte uyarız, destekleriz, parti yönetimimiz ne takdir ederse o karar bizim için geçerlidir.' diyecek bir olgunlukta ve parti disiplininde davranan biridir. CHP'liler çekişmeyi geçmişte bıraktı, şimdi dayanışma içinde hizmet veriyorlar. Sayın Mansur Başkanın da yine Belediyeler Birliğinden sonra Tarihi Kentler Birliği var, öyle bir görev noktasını kendisine teklif ettik, onu da orada görevlendireceğiz." diye konuştu.

Özel, bazı belediye başkanlarının yoğunluklarından dolayı "Bir başka arkadaş yapsın" dediğini aktararak, "Şu ana kadar yapılan seçimlerde iki CHP'linin karşı karşıya geldiği olmadan neredeyse bütün belediyelerin, bölgesel birliklerin Marmara, Ege, Kıyı Kentler Birliği, Sağlıklı Kentler, Ege Bölgesi Belediyeleri Birliğiyle ilgili hep mutabakat sağladık. Hiçbir çatışma olmadı ve hep oy birliğiyle aday adaylarımızı belirledik. Pek çoğu seçildi. Birkaç tane seçim de yine CHP'lilerin oy birliğiyle tamamlanacak. Türkiye Belediyeler Birliği adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'dur." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iadeiziyaretine ilişkin tarihin sorulması üzerine de Özel, "9'uyla başlayan hafta içinde bir gün konuşacağız. Bunu özel kalem müdürümüzle Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü Sayın Hasan Doğan bu hafta içinde belirleyecekler. Sonra da basından sorumlu arkadaşlarımız sizlerle paylaşır." dedi.

Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne'deki cezaevinde ziyaret edeceğine yönelik haberlerle ilgili soruya da "Bu haftaki, önümüzdeki haftaki programımda yok. Böyle bir netleşme olduğunda sizlerle paylaşırım." yanıtını verdi.

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