Uzmanlar uyarıyor! Dini nikah cüzdanı sahteciliği
Türkiye İstatistik Kurumuna göre 2023 yılında yaklaşık 565 bin çift nikah töreni yaparak dünya evine girdi. Bunlardan bazıları aynı zamanda dini nikah da gerçekleştiriyor. Ancak bazı kişiler resmi nikah olmadan sadece dini nikah kıyarak evliliklerinin resmileştiğini düşünüyor. İnternet üzerinden satış yapan bazı firmalar dini nikah cüzdanlarını piyasaya sürdü. Uzmanların bu konuda uyarısı bulunuyor.
Dünya evine girmek isteyen çiftler belediyeye başvuruda bulunuyor. Törenin ardından nikah memurlarından evlilik cüzdanlarını alanlar artık evli statüsü kazanıyor. Bazı çiftlerde daha sonra müftülüğe başvurarak dini nikah da kıydırıyor. Ancak dini nikahın ardından resmi belge verilmiyor. Bu durumu suistimal etmek isteyenler yeni bir yol denemeye başladı
İnternette bir alışveriş sitesinde dini nikah cüzdanı ve belgesi satışları yapılıyor. Satın alan bazı kişiler bu belgeyle dini nikahlarının resmileştiğini iddia ediyor. Peki hukukçular bu iddia karşısında ne diyor?
Avukat Gizem Gonce, "Tarafların talebi doğrultusunda aslında dini nikah yapılırken imamında tarafların düzenlenmesini talep ettikten sonra düzenlenen bir belge mevcut. Fakat bu belgenin hukuk açısından bir karşılığı bulunmamakta." değerlendirmesinde bulundu.
Bazı çiftler sadece dini nikah ve bu belgeyle evliliklerinin resmi olduğunu
iddia ediyor. Bu durumun kanun dışı olduğunu söyleyen Gonce, "Günümüzde
malesef bazen resmi nikah yapılmadan tamamen dini nikah yapılarak bu evliliğin
tescil edildiği söylensede bunun hukukta bir karşılığı bulunmamakta çünkü Türk
medeni kanunu sadece resmi nikahı kabul ediyor. Dini nikaha ilişkin böyle bir
resmi durum olmadığından kaynaklı olarak hukukumuzda böyle bir durum bulunmamaktadır."
dedi.
Uzmanlar bu belgelerin sadece boşanma aşamasında açılan alacak davalarının ispatında kullanılabileceğini söylüyor.
İlkay Dikici / NTV