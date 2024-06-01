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50 dönümlük zeytinlik alanın zarar gördüğü yangında 2 gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangın söndürüldü. İki kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 19:10, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 19:12
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50 dönümlük zeytinlik alanın zarar gördüğü yangında 2 gözaltı

Doğan Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Arazinin yapısından dolayı ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangına havadan da 6 helikopter ile 4 uçak destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında 50 dönümlük alan zarar gördü.

Yangının çatı inşaatında kaynak yapıldığı esnada çıktığı değerlendiriliyor.

Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

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