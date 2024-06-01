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Jose Mourinho'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamada henüz kesinleşmediğini ama Fenerbahçe'de çalışmak istediğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2024 20:11, Son Güncelleme : 01 Haziran 2024 20:12
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Jose Mourinho'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin bugün görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali öncesi katıldığı programda Fenerbahçe'ye ilişkin soruyu da yanıtladı. Henüz kesin bir anlaşma olmadığını ama Fenerbahçe'de çalışmak istediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak. Çünkü geçmemiz gereken 3 tur var. Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Euro 2024'te olacak. İlk maçlar öncesi hazırlık kampına katılamayacaklar. Zor olacak ama ben meydan okumayı severim. Şampiyonlar Ligi için savaşacağım" diye konuştu.

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