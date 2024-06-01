Okulda boğazına erik kaçan öğrenci yaşam mücadelesini kaybetti

Bu sırada ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan küçük kız, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı.

Konuralp İlkokulu'nda 10 Mayıs'ta derste boğazına kaçan erik kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çıkarılan ancak uzun süre beynine oksijen gitmemesi nedeniyle durumunun ağırlaşması üzerine Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesine sevk edilen 1. sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan (7), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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