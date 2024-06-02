Belediye Başkanı, makam koltuğuna köpek oturttu

Ülkenin son dönemlerde en büyük sorunlarından olan başıboş köpeklerin toplatılmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken, bu çalışmayı destekleyen ve karşı çıkanlar mevcut.

TBMM gündemine kadar ilerleyen süreçte dikkat çeken olaylar da yaşanıyor.

- Makam koltuğuna köpek oturttu

O tepkilerden biri de Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den geldi. Denizli, makam koltuğuna bir köpeği oturttu ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Köpeğimle hemşehrilerimizi ağırlamak büyük bir mutluluk"

Denizli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün belediyede misafirlerimizi çocuklarımdan biri olan Moro ile birlikte ağırladık. Misafirlerimizle keyifli ve verimli bir gün geçirdik. Köpeğimle birlikte olmak işimizi daha da neşeli hale getirdi. Onunla birlikte hemşehrilerimizi ağırlamak büyük bir mutluluk oldu!

Lal Denizli 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'den aday olarak yüzde 53 oy almış ve seçimleri kazanmıştı