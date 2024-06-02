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LGS sınavı bugün yapılacak

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılacak. Öğrenciler koronavirüs salgının ardından bu yıl yeniden il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecek. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurdu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 07:13, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 07:15
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LGS sınavı bugün yapılacak

Öğrenciler, koronavirüs salgını öncesinde olduğu gibi yine il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecek. Sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 891 okulda, 62 bin 663 salonda gerçekleştirilecek. Yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okulda ve 35 salonda yapılacak.

Özel durumu dolayısıyla sınava katılamayan 187 öğrenci, evde veya hastanede sınava alınacak.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav iki oturum şeklinde uygulanacak. 50 soruluk sözel alandan oluşacak birinci oturum 75 dakika sürecek. 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ikinci oturum ise 80 dakika sürecek.

Sonuçlar, 28 Haziran'da açıklanacak.

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