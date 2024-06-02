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Doktora, mühendise peşin vergi geliyor

Hükümet yeni vergi paketi üzerinde çalışmalarına başlarken, doktor, mühendis, diş hekimi ve bazı serbest meslek gruplarına yönelik "peşin vergi" uygulaması gündeme geldi. Buna göre önce vergi alınacak sonra beyanname verilecek. Mahsuplaşma ise vergi dönemi sonunda gerçekleştirilecek .

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 07:28, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 07:32
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Doktora, mühendise peşin vergi geliyor

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre;

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu yeni vergi paketi için AK Parti'de çalışma başlatıldı.

Vergide adaletin sağlanması ve dolaylı vergilerin genel vergi gelirlerinin içindeki payının azaltılması amacıyla hazırlıkları yapılan yeni vergi paketinde, özellikle kazancı ile ödediği vergi arasında uyumsuzluk olanlara yönelik düzenlemeler yer alacak.

AK PARTİ KURMAYLARI AÇIKLADI

AK Parti kaynakları yapılan etki analizi çalışmasında, doktor, mühendis, diş hekimi veya bazı serbest meslek gruplarının ödediği vergilere neşter vurulacağını kaydetti. Parti kurmayları "Bazı meslekleri yapanlara bakıyorsunuz, gayet lüks bir yaşamı var, son model arabalar veya lüks yaşam. Bunlara sahip olmak, iyi kazancı gerektirir. Ama ödediği vergiye bakıyorsunuz kazancı ile arasında bir uyum yok. Hatta, hiç kazanmıyormuş gibi vergi ödemeyenler bile var. Bunun önüne geçmek istiyoruz" dedi. Serbest meslek gruplarına 'peşin vergi' uygulaması getirilmesinin gündemde olduğunu ifade eden AK Parti kaynakları "Vergi peşin alınmalı, daha sonra beyannameyi versin istiyoruz. Vergi dönemi sonunda mahsuplaşma olacak. Bu yöntem vergi kaçırmanın önüne geçer. Çünkü, hiç kimse vergi incelemesine tabi olmak istemez. Beyan edilen matrah, alınan vergiden daha düşük gösterilse, bilirler ki incelemeye tabi tutulurlar" diye konuştu.

KASADA PARA KALMIYOR

Asgari Kurumlar Vergisi uygulamasının ise sadece küresel şirket için değil, yurt içindeki şirketler için de düşünüldüğünü ifade eden AK Parti kurmayları "Yaptığımız çalışmada gördük ki, mesela Türkiye çapında vergi matrahı konusunda ilk 100'e giren firmaların ödediği vergi bile kasaya girer girmez çıkıyor. Çünkü, istisna, teşvik ve muafiyetler nedeniyle, bu vergi hazinede kalmıyor. Yapılan çalışma ile istisnalardan yararlansa bile, muafiyeti olsa bile, en az %15 ödediği kurumlar vergisi ödemek zorunda olacak" değerlendirmesini yaptı.

İHALE YASASI DA DEĞİŞECEK

Vergi paketinden sonra Kamu İhale Yasasında da istisnalar yeniden ele alınacak. AK Parti kaynakları konuyla ilgili olarak "Şu anda, kamu kurumları 'Acil' deyip, bu istisnalara sığınarak mal veya hizmet alımı yapmak istiyor. Bunun önüne geçilecek. İstisnaların kapsamı daraltılacak. 30'dan fazla istisna söz konusu. Bunlar azaltılacak. Ayrıca, kanunda pazarlık usulünün düzenlendiği 21'inci madde yeniden ele alınacak. Özellikle, bu maddeye göre yapılacak ihaleler sıkı kurallara bağlanacak. Çünkü birçok kamu kurumu bu maddeye sığınarak ihale yapmak istiyor" görüşünü dile getirdi. Yasanın 21'inci maddesinde, doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gereken ihalelerin pazarlık usulü ile yapılabileceği düzenleniyor. Yine idarece önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması da pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesine imkan veriyor. Pazarlık usulü ile yapılan ihale, ilan yapılmaksızın idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü içeriyor. Bu yöntem ihalelerin şeffaf olmadığı tartışmalarına yol açıyor" açıklamasında bulundu.

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