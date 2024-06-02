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AK Parti 'Türkiye buluşmaları' gerçekleştirecek: 2028'in yol haritası şekilleniyor

AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği 31'nci istişare ve değerlendirme toplantısında AK Parti'nin Ekim 2025'te gerçekleştireceği olağan kongresi için Türkiye buluşmalarının başlatılması kararlaştırıldı. Önümüzdeki günlerde başlayıp Ekim ayına kadar devam etmesi planlanan Türkiye Buluşması projesi ile kongrenin temeli atılacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 07:45, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 07:47
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AK Parti 'Türkiye buluşmaları' gerçekleştirecek: 2028'in yol haritası şekilleniyor

TÜRKİYE BULUŞMALARI BAŞLIYOR

Türkiye buluşmaları bu ay (Haziran) ile başlayıp Ekim ayı ile birlikte sona erecek. Kongre sürecinin alt zemini hazırlayacak. Geniş bir istişare ağı kurulurken, politikalar da tartışılacak. Büyük kongrede de 20 seneye ne söyleneceğinin söylemi anlatılacak. Yoğun saha çalışmasının yanı sıra E-teşkilat modeli de kurulması planlanacak. 2025'te yapılması planlanan normal AK Parti kongrelerinin dışında bir kongre olacak.

E-TEŞKİLAT MODELİ KURULACAK

Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir sunumu ile 2028 seçimlerine giden yolda yapılacak yenilikler ele alındı. "Ülkemizde derin bir sosyal dönüşüm var ve biz dip dalgaları yakalama konusunda zaman zaman geç kalıyoruz. Bu dönüşümü yakalamak, yön verebilmek, gelişmelere ayak uydurabilmek ve bunu fırsata çevirmek için çalışıyoruz. Bunun için partimizin katılım yollarını çeşitlendiriyoruz" denildi.

GENÇLER İÇİN ÖZEL EKİP KURULACAK

Türkiye buluşmaları ile çalışmalarına start verecek olan AK Parti aynı zamanda teşkilattaki üye sayılarının artırmanın yollarını da arayacak. Özellikle 31 Mart ve 14-28 Mayıs seçimlerinde tercihini başka partiden yana kullanan seçmeni AK Partiye kazandırmak için yeni adımlar atılacak. 2023 seçimlerinde yüzde 52,44'ünü oluşturan genç seçmenlerin sayısı 2028 seçimlerinde yüzde 65'e çıkacağından gençler üzerinden teşkilatlanma da tüm hızıyla sürdürecek. 2028'de 7 milyon genç ilk defa oy kullanacak. Bu nedenle gençlere yönelik ve özellikle üniversiteliler için özel bir ekip kurulacak. Kurulan ekip sosyal medya ve toplum dinamiklerini öne çıkardığı isimler partiye davet edilecek. Aynı zamanda da mahalle merkezli programlar üzerinden yeni isimler tespit edilip sürece katılmaları sağlanacak.

PARTİ POLİTİKALARI İÇİN ORTAK HAREKET EDİLECEK

Saha çalışmaları kapsamında milletvekillerinin vatandaşlarla bir araya geldiğinde kendilerine yönelik soruları yanıtlayabilmeleri için Meclis çalışmalarıyla ilgili milletvekillerine gruplar halinde bilgilendirme yapılacak. Vekillerin özel hayatı ve siyaseten iyi arkadaş olunmasının daha etkin ve daha özgür olmaları sağlanacak

KANTİNLERE ŞEKERLİ YİYECEK YASAĞI 2025'TE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de kampta yaptığı sunumda, Milli Eğitim Akademisi kurulacağını duyurdu. Tekin, kurulacak akademiyi bitirmeyen öğretmen adaylarının öğretmen olamayacağını söyledi. Bakan Tekin, Akademinin içeriğinin ise Hakimlik yada muhasebe giriş sınavı gibi olacağını aktardı. Bakan Tekin, okul kantinlerinde şekerli yiyeceklerin yasaklanmasının da 2025 'e kadar hayata geçeceğini bildirdi.

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