Ömer Çelik'ten FETÖ saldırısına uğrayan Yunus Paksoy'a geçmiş olsun mesajı

Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişi ve azmettiricilerine karşı yürütülecek hukuki süreçlerin takipçisi olacağız."

"Gazetecilik görevini icra ederken FETÖ Terör Örgütü mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz.

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

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