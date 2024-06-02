Ömer Çelik'ten FETÖ saldırısına uğrayan Yunus Paksoy'a geçmiş olsun mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazetecilik görevini icra ederken FETÖ Terör Örgütü mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 08:07, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 08:08
Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
"Gazetecilik görevini icra ederken FETÖ Terör Örgütü mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz.
Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişi ve azmettiricilerine karşı yürütülecek hukuki süreçlerin takipçisi olacağız."