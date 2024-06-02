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İstanbul'da bina çöktü: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralı çıkarıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Kartalepe Mahallesi'nde bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yıkılan binanın enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, enkazdan 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 11:10, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 11:43
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi'ndeki Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina saat 08.45 sıralarında çöktü.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Canlı yayınına katılan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bina enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Albayrak, "Canlı olarak irtibat kurduğumuz bir kişi var. Eks diye düşündüğümüz bir kişi daha var. Onun da çalışmalarını birazdan burayı boşaltıp K9 köpekleri marifetiyle yerini belirlemeye çalışacağız." diye konuştu.

7 YARALI VAR

İstanbul Valisi Davut Gül, 1988 yılında inşa edilen binanın enkazdan 7 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını söyledi.

YARALILARDAN 5'İ HASTANEDE

Yaralıların durumuyla ilgili olarak açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 yaralının hastaneye sevk edildiğini, 2 kişi için ise tedavi ihtiyacı olmadığını ifade etti.

Bakan Koca, "Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir." dedi.

BİNANIN ZEMİN KATINDA İŞ YERİ VAR

Binanın zemin katının bir iş yeri olduğu bilgisini veren Vali Gül, bir üst katta büro bulunduğunu sonraki katlarda ise ailelerin yaşadığını ifade etti.

İlerleyen saatlerde bilgilendirme yapmaya devam edeceklerini söyleyen Gül, "Cumhuriyet Başsavcımız olay yerinde, adli ve idari süreç devam edecek. Hepimize geçmiş olsun. Herhangi bir patlama ihbarı ya da tespitimiz yok." diye konuştu.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Olay yerine sevk edilen ekiplerin, enkazdaki çalışmaları sürüyor.

Enkaz alanına çıkan caddelerde, ekiplerin bölgeye hızlı ulaşabilmesi için emniyet şeritleri oluşturuldu.

Bölgede polis de güvenlik önlemi aldı.

7 YARALIDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

AFAD, itfaiye ve belediyeye bağlı ekipler enkaz altından 7 kişinin yaralı olarak kurtardı.

7 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, bina enkazında 2 kişinin bulunduğunu söyledi.

ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI, YAŞADIKLARINI ANLATTI

Küçükçekmece'de çöken binadan sağ çıkan Korkut Yılmaz, önce hafif bir sarsıntı duyduklarını ardından binanın çöktüğünü anlattı.

"Ben yatakla dolabın dolabın arkasına atmıştım kendimi, sonra geri geri çıktım. Köpeğim vardı. O içeride kaldı. Üst kattaki insanlardan da bazıları çıktı." diye konuşan Yılmaz, binanın risk taşımadığını söyledi.

Yılmaz, "Alt kat dükkan onun üzerinde ofisim vardı. Bir üst katta da evim vardı. 10 dakika sonra hemen polis ekipleri ve ambulanslar geldi. Ellerim ve bacaklarımda yaralar var. Komşular kıyafet verdiler giydim. Ara kattaydım. Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm." diye konuştu.

Çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı

YIKILAN BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ

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