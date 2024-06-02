Küçükçekmece'de bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanların olduğu da öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 09:34, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 09:55
Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.
İstanbul Valiliği'nden açıklama
İstanbul Valiliği çöken binayla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir."