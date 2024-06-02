Yeni haftada hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 09:45, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 09:47
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin az bulutlu açık, doğu kesimlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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