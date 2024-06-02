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Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 10:05, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 10:07
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Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kastamonu-Daday kara yolu Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu mevkiinde Satı D.yönetimindeki hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlardaki İsmet D, Engin D. ve Satı D ile Efe G ve Doğan Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Efe G. ve Doğan Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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