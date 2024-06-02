Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Ağır yaralanan Efe G. ve Doğan Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada, araçlardaki İsmet D, Engin D. ve Satı D ile Efe G ve Doğan Ç. yaralandı.

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