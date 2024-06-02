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TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek. Genel Kurul'da kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi görüşülürken Merkez Bankası Başkanı da milletvekillerini bilgilendirecek. Eğitimde şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin de bu hafta sunulması bekleniyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 11:05, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 11:10
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TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?

Kripto varlıklar, para politikası, sivil havacılık faaliyetleri ve eğitimde şiddetin önlenmesi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu haftada birçok konuda mesai yapmayı sürdürecek.

Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde bu hafta kripto varlıklara ilişkin 19 maddelik kanun teklifi olacak. Teklifle, hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getiriliyor.

Düzenlemeye göre, hizmet sağlayıcıların kuruluş ve faaliyetleri için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınacak. Kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı için de SPK'ya yetki verilecek. Tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak.

Fatih Karahan, Merkez Bankası faaliyetleri hakkında bilgi verecek

Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu da Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ı ağırlayacak. Karahan, küresel ekonomi, enflasyonla mücadele ve para politikası başlıklarında kapsamlı bir değerlendirme sunacak. Faiz kararları, kur politikası ve kur korumalı mevduat hesaplarındaki çözülmede gelinen son durum da ele alınacak. Merkez Bankası Başkanı Karahan, sunumunun ardından milletvekillerinin sorularına yanıt verecek.

Ulaştırma teklifi komisyona gelecek

AK Parti'nin ulaştırma alanında önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi de Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu gündeminde. Düzenleme ile ruhsatsız insansız hava aracı uçuranlar 60 bin lira, izinsiz paraşütle atlama yapanlar da 500 bin lira ceza ile karşı karşıya kalacak. Denizcilik sektöründe ücretler yeniden belirlenirken, havaalanlarının çevresindeki yapılara ilişkin de düzenleme yapılacak.

Eğitimcilere yönelik suçlarda cezalar yarı oranda artırılacak

Eğitimde şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifindeki hazırlıklarda da sona gelindi. Teklifin bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenlemeye göre; tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret, direnme ve saldırı gibi suçlarda cezalar yüzde 50 oranında artacak. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenemeyecek, doğrudan tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılama yolu kapatılacak.

Başıboş sokak köpekleri

Ve başıboş sokak köpekleri sorunu... Çözüm için AK Parti grubunun çalışmaları devam ediyor. Kanun teklifi sunulmadan önce, hafta içinde konuya ilişkin muhalefet partilerinin milletvekilleri görüş bildirecek.

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