AK Parti'nin Kızılcahamam kampı bugün sona eriyor
AK Parti'nin 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün sona eriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen kampın kapanış konuşmasını yapacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 12:02, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 12:03
AK Parti'de, bakanlar, milletvekilleri ve partinin üst düzey yönetimi ile düzenlenen 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün sona eriyor.
Kızılhamam'daki kampın son gününde Adalet, Güvenlik ve Dış Politika başlıklı oturum düzenlenecek.
Kampın ilk gününde 31 Mart Yerel Seçim sonuçları kapsamlı olarak ele alındı.
Ayrıca, Meclis çalışmaları, ekonomi, eğitim ve enerji konularında oturumlar düzenlendi.
Kamp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek