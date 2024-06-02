AK Parti'nin Kızılcahamam kampı bugün sona eriyor

Ayrıca, Meclis çalışmaları, ekonomi, eğitim ve enerji konularında oturumlar düzenlendi.

AK Parti'de, bakanlar, milletvekilleri ve partinin üst düzey yönetimi ile düzenlenen 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün sona eriyor.

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