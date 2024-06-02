Memur ve memur emeklisi için kritik gün yarın

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaş zammı oranlarına çevrildi. İlk 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72 olarak açıklanmıştı ve mayıs enflasyonu ile birlikte yılın ilk 5 ayına dair veriler netleşmiş olacak.

Böylece memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranları da daha net ortaya çıkacak.

Merkez Bankası'nın beklenti anketlerine dayanarak 6 aylık enflasyon farkının yüzde 25 olabileceğini öngörülüyor. Ancak, memur ve memur emeklileri için bu oran yüzde 19,5 ile yüzde 20,5 arasında olabileceği ve yuvarlak olarak yüzde 20'lik bir zam yapılmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti. Kesin sonuçlar ise 3 Temmuz'da açıklanacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşı 10 bin lirada denkleştirilmişti. Bu uygulamanın devam etmesi halinde en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olacak.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözlemeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.

En düşük memur emekli maaşı kaç TL olacak?

Enflasyon anketindeki tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, memurların enflasyon farkı yüzde 9,1'a ulaşacak.

Yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam yüzde 20 olacak.

Zam oranına göre en düşük emekli maaşı 39 bin lirayı aşacak. En düşük memur emekli maaşı ise 16 bin liranın üzerine çıkacak.