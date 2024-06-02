Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı
Tekirdağ'da motor arızası oluşan Diamond DA-42 tipi eğitim uçağı, tarlaya zorunlu iniş yaptı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 14:52, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 14:54
Çorlu ilçesindeki Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Atlantic Flight Academy'e ait Diamond DA-42 tipi eğitim uçağında, Süleymanpaşa ilçesi semalarında motor arızası meydana geldi.
Bunun üzerine pilot, Yağcı Mahallesi'ndeki ayçiçeği tarlasına acil iniş yaptı. Pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri de olumsuz herhangi bir duruma karşı uçağın mecburi iniş yaptığı alana şerit çekerek tedbir aldı. Yaşanan arıza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.