Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltında

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, altında dükkan bulunan 1988 yapımı 3 katlı apartmanın çökmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, binanın sahibinin H.M.G. olduğu belirlendi.

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