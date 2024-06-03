Öğrenciler İngilizceyi sanal gerçeklik gözlüğüyle daha kolay öğrenebilecek

Muhtarlık seçimi tekrarlandı; eşinin yerine aday oldu, seçimi kazandı
Muhtarlık seçimi tekrarlandı; eşinin yerine aday oldu, seçimi kazandı
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Valilikten orman yangınlarına karşı uyardı
Valilikten orman yangınlarına karşı uyardı
Yenilenen seçimlerde 3 belediyeyi AK Parti kazandı
Yenilenen seçimlerde 3 belediyeyi AK Parti kazandı
Sahte araç basın kartıyla yakalanan firari hükümlü gözaltına alındı
Sahte araç basın kartıyla yakalanan firari hükümlü gözaltına alındı
'Gayrimenkulde vergi kaçağını önleyecek yeni düzenleme'
'Gayrimenkulde vergi kaçağını önleyecek yeni düzenleme'
Serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu
Serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu
Seçimlerin yenilenmesi kararı verilen 7 merkezde oy verme işlemi sona erdi
Seçimlerin yenilenmesi kararı verilen 7 merkezde oy verme işlemi sona erdi
Mahkemeden flaş başıboş köpek kararı: Toplamak devletin görevi
Mahkemeden flaş başıboş köpek kararı: Toplamak devletin görevi
İstanbul'da bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı
İstanbul'da bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı
Hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı
Hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama
YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Seçimlerin iptal edildiği mahalle ve köylerde sandık başına gidildi
Seçimlerin iptal edildiği mahalle ve köylerde sandık başına gidildi
Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili 2 kişi gözaltında
Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili 2 kişi gözaltında
'El Nino yavaş yavaş etkisini kaybediyor, arkasından La Nina gelecektir'
'El Nino yavaş yavaş etkisini kaybediyor, arkasından La Nina gelecektir'
Memur ve memur emeklisi için kritik gün yarın
Memur ve memur emeklisi için kritik gün yarın
LGS soru kitapçıkları yayımlandı
LGS soru kitapçıkları yayımlandı
Kredi borçlarını erken kapatanlar için emsal karar
Kredi borçlarını erken kapatanlar için emsal karar
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Bakan Uraloğlu tarih verdi: TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderiyoruz
Bakan Uraloğlu tarih verdi: TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderiyoruz
Doktora, mühendise peşin vergi geliyor
Doktora, mühendise peşin vergi geliyor
Seçimlerin yenilendiği ilçelerde oy kullanma başladı
Seçimlerin yenilendiği ilçelerde oy kullanma başladı
Kırmızı ette fiyatlar yüzde 10 düştü
Kırmızı ette fiyatlar yüzde 10 düştü
Alkollü araç sürdü, 2 kişiyi öldürdü, 3 ay hapis yatıp çıktı
Alkollü araç sürdü, 2 kişiyi öldürdü, 3 ay hapis yatıp çıktı
Belediye Başkanı, makam koltuğuna köpek oturttu
Belediye Başkanı, makam koltuğuna köpek oturttu
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
TESK'ten araç muayene ücretleriyle ilgili çağrı
TESK'ten araç muayene ücretleriyle ilgili çağrı
Ana sayfaHaberler

Öğrenciler İngilizceyi sanal gerçeklik gözlüğüyle daha kolay öğrenebilecek

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin İngilizceyi sanal gerçeklik ortamında daha kolay öğrenebilecekleri uygulama geliştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 00:00, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 00:02
Yazdır
Öğrenciler İngilizceyi sanal gerçeklik gözlüğüyle daha kolay öğrenebilecek

YOZGAT (AA) - Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin İngilizceyi sanal gerçeklik ortamında daha kolay öğrenebilecekleri uygulama geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Gökalp Çınarer ve öğrenciler tarafından öğrencilerin İngilizce öğrenimini kolaylaştırmak için uygulama hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çınarer, sanal gerçeklik, bilgisayar destekli 3D görüntüler ve animasyonların entegre edildiği yenilikçi teknolojinin öne çıktığını belirtti. Bu teknolojinin, kullanıcılara kendilerini gerçek ortamda bulunuyorlarmış gibi hissettirdiğini ve ortamdaki nesnelerle etkileşimde bulunma imkanı sunduğunu anlatan Çınarer, şunları kaydetti:

"Son yıllarda popülerlik kazanan sanal gerçeklik uygulamaları birçok farklı alanda başarıyla kullanılmaktadır. Bu uygulamalarda, teknolojik araçlar olarak Unity3D oyun motoru ve Oculus Quest 2 sanal gerçeklik gözlüğü sıkça tercih edilmektedir. Yapılan araştırmalar, görsel, sesli ve etkileşimli içeriklerin öğrencilerin dikkatini çektiğini ve öğrenme motivasyonunu artırdığını göstermektedir."

Çınarer, bu kapsamda Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yapay Zeka Kulübü öğrencilerinden Kerem Can Kurt ve proje ekibi tarafından VR Tabanlı Yapay Zeka Destekli İngilizce Eğitim Platformu geliştirildiğini aktararak, şu bilgileri paylaştı:

"Bu proje, dil öğrenme sürecini daha çekici ve etkili hale getirerek çocukları motive etmekte ve öğrencilerin hızlı öğrenme sürecini desteklemektedir. Uygulama, öğrencilerin İngilizce ders müfredatına uygun oyunlar ve sınavlar içerecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede öğrencilerin dil becerilerini geliştirirken aynı zamanda eğlenmeleri ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi yaşamaları amaçlanmıştır. Eğitim uygulaması, öğrencilere motive edici ve etkili bir İngilizce öğrenme ortamı sunmaktadır."

Projenin TÜBİTAK'tan destek gördüğünü bildiren Çınarer, projenin geliştirme aşamalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber