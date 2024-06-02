Seçimlerin yenilenmesi kararı verilen 7 merkezde oy verme işlemi sona erdi
Seçimlerin yenilenmesi kararı verilen 7 merkezde oy verme işlemi sona erdi
Mahkemeden flaş başıboş köpek kararı: Toplamak devletin görevi
Mahkemeden flaş başıboş köpek kararı: Toplamak devletin görevi
İstanbul'da bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı
İstanbul'da bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı
Hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı
Hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama
YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Seçimlerin iptal edildiği mahalle ve köylerde sandık başına gidildi
Seçimlerin iptal edildiği mahalle ve köylerde sandık başına gidildi
Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili 2 kişi gözaltında
Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili 2 kişi gözaltında
'El Nino yavaş yavaş etkisini kaybediyor, arkasından La Nina gelecektir'
'El Nino yavaş yavaş etkisini kaybediyor, arkasından La Nina gelecektir'
Memur ve memur emeklisi için kritik gün yarın
Memur ve memur emeklisi için kritik gün yarın
LGS soru kitapçıkları yayımlandı
LGS soru kitapçıkları yayımlandı
Kredi borçlarını erken kapatanlar için emsal karar
Kredi borçlarını erken kapatanlar için emsal karar
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Bakan Uraloğlu tarih verdi: TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderiyoruz
Bakan Uraloğlu tarih verdi: TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderiyoruz
Doktora, mühendise peşin vergi geliyor
Doktora, mühendise peşin vergi geliyor
Seçimlerin yenilendiği ilçelerde oy kullanma başladı
Seçimlerin yenilendiği ilçelerde oy kullanma başladı
Kırmızı ette fiyatlar yüzde 10 düştü
Kırmızı ette fiyatlar yüzde 10 düştü
Alkollü araç sürdü, 2 kişiyi öldürdü, 3 ay hapis yatıp çıktı
Alkollü araç sürdü, 2 kişiyi öldürdü, 3 ay hapis yatıp çıktı
Belediye Başkanı, makam koltuğuna köpek oturttu
Belediye Başkanı, makam koltuğuna köpek oturttu
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
TESK'ten araç muayene ücretleriyle ilgili çağrı
TESK'ten araç muayene ücretleriyle ilgili çağrı
Manisa'da yangın: Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu
Manisa'da yangın: Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu
DMM 'sadece asgari ödeme yapılan kartlar kapatılacak' iddiasını yalanladı
DMM 'sadece asgari ödeme yapılan kartlar kapatılacak' iddiasını yalanladı
AK Parti'de Olağan Kongre süreci ekimde başlıyor
AK Parti'de Olağan Kongre süreci ekimde başlıyor
Uzmanlar uyarıyor! Dini nikah cüzdanı sahteciliği
Uzmanlar uyarıyor! Dini nikah cüzdanı sahteciliği
MB'den uyarı: Kredi kartı limiti gelire uygun olmalı
MB'den uyarı: Kredi kartı limiti gelire uygun olmalı
Elle aramaya izin vermeyen yolcu uçağa alınmayacak
Elle aramaya izin vermeyen yolcu uçağa alınmayacak
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Yaşam

Hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı

İzmir'de lösemi tedavisi gören Duru Çalışkan, LGS kapsamındaki merkeze sınava hastanede girdi Sınavın ardından Çalışkan için temsili mezuniyet töreni yapıldı. Duru Çalışkan: "Herkesin beni önemsemesi güzel bir his. Kep töreni sırasında duygulandım. Okulda olmak isterdim ama burada da olması ve yürümek güzeldi" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 15:55, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 16:04
Yazdır
Hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de lösemi tedavisi gören Duru Çalışkan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hastanede kendisi için hazırlanan salonda girdi. Çalışkan, sınavın ardından sağlık çalışanları ve öğretmeni tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde kep giydi.

Bornova'da yaşayan 14 yaşındaki Çalışkan, 1,5 ay önce rahatsızlanmasının ardından ailesi tarafından İzmir Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Lösemi teşhisi konulan Çalışkan, hastanenin çocuk hematoloji ve onkoloji servisinde tedavi görmeye başladı.

Mediha Mahmut Bey Ortaokulu'nun 8. sınıfında eğitim gören Çalışkan, LGS kapsamındaki merkezi sınava hastanede öğretmen Nuriye Selma Özdemir ile hazırlanmaya devam etti.

Çalışkan'ın sınava katılabilmesi için servisteki bir toplantı salonu sınav salonuna dönüştürüldü, 2 gözetmen görevlendirildi.

Tedavisi sürdüğü için sınava hastanede giren Çalışkan, gözetmenler eşliğinde sınavı tamamladı.

Çocukları sınavdayken anne Özlem ve baba Muzaffer Çalışkan ile öğretmeni Özdemir de heyecanla sınav salonunun olduğu bölümde bekledi.

Sınavın ardından, okulunda bu hafta yapılacak olan mezuniyet törenine katılamayacak Çalışkan için temsili mezuniyet töreni yapıldı. Cübbe ve kep giyen Çalışkan, sağlık çalışanları, öğretmeni ve ailesinin katıldığı törende kep fırlattı.

- "Yazılım alanında ilerlemek istiyorum"

Duru Çalışkan, AA muhabirine, süre sıkıntısı çekmesine rağmen sınavının iyi geçtiğini söyledi.

Hastanede sınava girdiği için ilk anlarda stres yaşadığını belirten Çalışkan, "Nasıl bir ortam olacak diye düşündüm. İçeride rahattım ve tek başımaydım zaten." dedi.

Çalışkan, sınavın ardından yapılan sürpriz kep töreniyle ayrı bir heyecan yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Herkesin beni önemsemesi güzel bir his. Kep töreni sırasında duygulandım. Okulda olmak isterdim ama burada da olması ve yürümek güzeldi. O anlarda 4 seneyi gözden geçirdim. Arkadaşlarımı düşündüm ama burada da kep atmak güzeldi. Ben yazılım alanında ilerlemek istiyorum. Bilgisayarla uğraşmayı ve kod yazmayı seviyorum. Yazılım teknolojisi konusunda eğitim almayı istiyorum. Bornova Anadolu Lisesi'ni kazanmak istiyorum, olur mu bilmiyorum ama olmazsa da dünyanın sonu değil."

Anne Özlem Çalışkan da kızı sınavdayken çok heyecanlandığını anlattı.

Kep töreni sırasında gözyaşlarına hakim olamadığını belirten Çalışkan, "Kızımı bir an üniversitede mezun oluyor gibi düşündüm. İnşallah o günleri de sağlıkla görürüz." diye konuştu.

Baba Muzaffer Çalışkan ise sınava hazırlanan kızına öğretmeni ve sağlık çalışanlarının hep destek verdiğini dile getirerek, teşekkür etti.

Hastanede öğretmen olarak görev yapan Nuriye Selma Özdemir de "Onun bu yaşam sürecinde hastalığını değil, yaşamını düşünmesi önemliydi. Çok şükür başardık. Hastane ve Milli Eğitim el ele onun geleceğinde güzelliklere imza atacağız. Okuldan öğretmeni, Duru'nun kepini gönderdi, onun haberi yoktu, sınavdan gergin çıktı, bu sürpriz ile rahatladı." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber