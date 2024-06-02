Seçimin yapıldığı Hilvan'a giden polisleri taşıyan midibüs yandı

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Durumu fark eden sürücü, aracı kenara çekip, polisleri tahliye etti. İhbarla bölgeye ekipler gönderilirken, araç kısa sürede alev topuna döndü.

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