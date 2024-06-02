Alaşehir'de kiraz yeme yarışması yapıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesininin kırsal Uluderbent Mahallesi'nde düzenlene kiraz festivali kapsamında 'En Çok Kiraz Yeme Yarışması' düzenlendi. 20 yarışmacının katıldığı yarışmada 10 dakikada en çok kirazı yiyen iki kardeşten Adem Gökçen birinci, Dursun Gökçen ikinci olurken, üçüncülüğü ise Serkan Kıyak elde etti.

Geleneksel Uluderbent Kiraz Festivali Bando takımı eşliğinde Cumhuriyet Caddesi üzerinden kortejle başladı. Cadde boyunca esnaflar tarafından stantlar kuruldu. Festival kapsamında 'En Çok Kiraz Yeme Yarışması' yapıldı. Yarışmada kirazlar birer kilogram olacak tabaklara hazırlandı. 10 dakikada en fazla kirazın yenilmesinin hedeflendiği yarışmaya 5'i kadın 20 kişi katıldı. Sadece bu içilmesine izin verilen yarışmada katılımcılar, kıyasıya mücadele etti. Yarışmada Adem Gökçen 2 kilo 452 gram kiraz yiyerek birinci, ağabeyi Dursun Gökçen ise 2 kilo 282 gram yiyerek ikinci oldu. Toplam 2 kilo 176 gram kiraz yiyen Serkan Kıyak ise üçüncülüğü elde etti. İzleyenler, tutuktları yarışmacıları yarışma boyunca taktikler verip, tezahurat yaparak destekledi. Yarışmada birinci olan yarım, ikinci olan çeyrek, üçüncü olan ise gram altınla ödüllendirildi.

'ULUDERBENT'İN YÖRESEL ÜRÜNLERİNİ TANITMAYI HEDEFLİYORUZ'

Yarışmada dereceye giren yarışmacılar, Uluderbent Mahallesi'nin kirazının tanıtımına destek veren etkinlik için emeği geçenlere teşekkür etti.Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da Uluderbent Mahallesi'nin kirazıyla meşhur bir yer olduğunu belirtip, "Bu bölgede üreticilerimiz alın terlerini damlatarak, bu güzel kirazları yetiştiriyorlar. Biz de her yıl burada festival yaparak hem Uluderbent'in kültürel değerlerini hem de yöresel ürünlerini tanıtmayı hedefliyoruz. Yarışmada gördük ki Uluderbent'te çiftçilerimiz kiraz yemekte başarılı oldukları gibi, yetiştirmekte de başarılı. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.