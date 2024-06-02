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Orman Genel Müdürlüğü'nün yapay zeka destekli sistemine BM'den çevre ödülü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) orman yangınlarıyla daha etkin mücadele için kullandığı yapay zeka destekli "Karar Destek Sistemi"nin, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin düzenlediği yarışmada 1049 proje arasından "çevre" kategorisinde ikinci olduğunu açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 16:19, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 16:43
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Orman Genel Müdürlüğü'nün yapay zeka destekli sistemine BM'den çevre ödülü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin orman yangınlarına hassas bölgede olduğunu belirterek, OGM'nin yangınla mücadele için yoğun çaba içerisinde olduğuna dikkati çekti. Ormanları yangınlara karşı korumak için hava ve kara gücünü sürekli arttırdıklarını ve teknolojiden yararlandıklarını vurgulayan Yumaklı, yangınlarla mücadelede yapay zeka temelli uygulamaları da kullanmaya başladıklarını anımsattı.

Orman yangınlarıyla daha etkin bir mücadele için 2022'den beri yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen "Yangın Karar Destek Sistemi"ni kullandıklarını belirten Yumaklı, "Sistemimiz yangın anında canlı, anlık meteorolojik veriler ile arazi ve orman yapısını analiz ederek, ekiplerin hızlı ve etkin müdahale etmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, yangınla mücadelede büyük kolaylıklar sağlayan sistemin BM'ye bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliğince Cenevre'de düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nde "çevre" dalında ödüle layık görüldüğünü bildirerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın çeşitli ülkelerinden gönderilen 1049 projeden 360'ı çevrim içi oylama için aday gösterildi, 2 milyondan fazla oy kullanıldı. OGM'nin sistemi yarışmada ikinci olarak ödül aldı. Yangın anında karar vermede ekiplerimize destek olan sistem sayesinde daha etkili ve yerinde müdahale yapma imkanına kavuştuk. Dolayısıyla ilerleyen süreçte bu yazılımı geliştirip daha kısa sürede daha az zayiatla yangınları söndürebilme imkanına kavuşmuş olacağız. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Karar Destek Sistemi'nde emeği geçenler başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı kutluyorum."

Sistem nasıl çalışıyor?

Geliştirilen yazılımla, yangın çıkma ihtimalinin tahmini, yangın çıkış sebebinin belirlenmesi, yangın davranışlarının tahmin edilmesi ve olası yangınlara karşı uygulanması öngörülen müdahale yöntemleri belirlenebiliyor. Söz konusu yazılımla yangın müdahale yerleri, müdahale kapsamında kullanılması gereken araç ve ekipmanların türü ve miktarı tespit edilebiliyor.

Orman yangınlarında tehlikeyi en aza indirmek, çevreyi, biyolojik çeşitliliği, insan ve hayvan yaşamını koruyabilmek adına hızlı aksiyon öğeleri sunmak için anlık meteorolojik, coğrafi ve orman verilerini kullanarak coğrafi bilgi sistemi ve yapay zeka tabanlı orman yangını modelleme ve karar destek sistemi oluşturuluyor.

Karar Destek Sistemi, Türkiye genelindeki ormanların ve arazilerin yapısını, ekiplerin anlık konumunu, meteorolojik verileri bünyesinde anlık işleyerek, olay anında hem bilgilendiriyor hem de yönlendirilecek ekiplerin sayısı, yönleri, su takviyesi yapacakları yerler ve gerekli ekipmanlar konusunda uyarıda bulunuyor.

Sistem, yangında en yakın ekiplere görev emri gönderebiliyor, onların navigasyonlarıyla konum paylaşabiliyor ve olayla ilgili bilgilendirme yapabiliyor.

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