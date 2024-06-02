Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Adreslerde yakalanan Özbekistan uyruklu 9 kadın, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 16:28, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 16:30
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, fuhuş olaylarının tespiti ve önlenmesi çalışmaları kapsamında belirlenen 4 adrese düzenlediği operasyonda yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler İ.Ç. ve K.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Adreslerde yakalanan Özbekistan uyruklu 9 kadın, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.