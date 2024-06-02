Evin tavanı çöktü: Anne ve bebeği yaralandı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mardin'ni Artuklu ilçesi Yeniyol mevkisinde tek katlı bir evin aniden evin salon kısmındaki tavanı çöktü. Anne ve bebeği hafif yaralandı.

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