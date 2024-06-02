Evin tavanı çöktü: Anne ve bebeği yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde, tek katlı bir evin tavanının çökmesi sonucu anne ve 3 yaşındaki bebeği hafif yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 16:55, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 16:56
Mardin'ni Artuklu ilçesi Yeniyol mevkisinde tek katlı bir evin aniden evin salon kısmındaki tavanı çöktü. Anne ve bebeği hafif yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Anne ve bebeği, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.