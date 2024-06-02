Bodrum'da Avukat ve Emekli İcra Müdürü cinayeti: İddianame hazırlandı

Seçimlerin yenilenmesi kararı verilen 7 merkezde oy verme işlemi sona erdi
Seçimlerin yenilenmesi kararı verilen 7 merkezde oy verme işlemi sona erdi
Mahkemeden flaş başıboş köpek kararı: Toplamak devletin görevi
Mahkemeden flaş başıboş köpek kararı: Toplamak devletin görevi
İstanbul'da bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı
İstanbul'da bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı
Hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı
Hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama
YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Seçimlerin iptal edildiği mahalle ve köylerde sandık başına gidildi
Seçimlerin iptal edildiği mahalle ve köylerde sandık başına gidildi
Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili 2 kişi gözaltında
Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili 2 kişi gözaltında
'El Nino yavaş yavaş etkisini kaybediyor, arkasından La Nina gelecektir'
'El Nino yavaş yavaş etkisini kaybediyor, arkasından La Nina gelecektir'
Memur ve memur emeklisi için kritik gün yarın
Memur ve memur emeklisi için kritik gün yarın
LGS soru kitapçıkları yayımlandı
LGS soru kitapçıkları yayımlandı
Kredi borçlarını erken kapatanlar için emsal karar
Kredi borçlarını erken kapatanlar için emsal karar
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Bakan Uraloğlu tarih verdi: TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderiyoruz
Bakan Uraloğlu tarih verdi: TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderiyoruz
Doktora, mühendise peşin vergi geliyor
Doktora, mühendise peşin vergi geliyor
Seçimlerin yenilendiği ilçelerde oy kullanma başladı
Seçimlerin yenilendiği ilçelerde oy kullanma başladı
Kırmızı ette fiyatlar yüzde 10 düştü
Kırmızı ette fiyatlar yüzde 10 düştü
Alkollü araç sürdü, 2 kişiyi öldürdü, 3 ay hapis yatıp çıktı
Alkollü araç sürdü, 2 kişiyi öldürdü, 3 ay hapis yatıp çıktı
Belediye Başkanı, makam koltuğuna köpek oturttu
Belediye Başkanı, makam koltuğuna köpek oturttu
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
TESK'ten araç muayene ücretleriyle ilgili çağrı
TESK'ten araç muayene ücretleriyle ilgili çağrı
Manisa'da yangın: Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu
Manisa'da yangın: Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu
DMM 'sadece asgari ödeme yapılan kartlar kapatılacak' iddiasını yalanladı
DMM 'sadece asgari ödeme yapılan kartlar kapatılacak' iddiasını yalanladı
AK Parti'de Olağan Kongre süreci ekimde başlıyor
AK Parti'de Olağan Kongre süreci ekimde başlıyor
Uzmanlar uyarıyor! Dini nikah cüzdanı sahteciliği
Uzmanlar uyarıyor! Dini nikah cüzdanı sahteciliği
MB'den uyarı: Kredi kartı limiti gelire uygun olmalı
MB'den uyarı: Kredi kartı limiti gelire uygun olmalı
Elle aramaya izin vermeyen yolcu uçağa alınmayacak
Elle aramaya izin vermeyen yolcu uçağa alınmayacak
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Ana sayfaHaberler

Bodrum'da Avukat ve Emekli İcra Müdürü cinayeti: İddianame hazırlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir avukat ile emekli icra müdürünün öldürülmesiyle ilgili sanıklardan G.Ö'nün 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, O.K'nin ise 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırlandı. Ö.'nin avukatı ve emekli icra müdürünü dolandırıldığı gerekçesiyle planlayarak öldürdüğü belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 17:12, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 17:20
Yazdır
Bodrum'da Avukat ve Emekli İcra Müdürü cinayeti: İddianame hazırlandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir avukat ile emekli icra müdürünün öldürülmesiyle ilgili sanıklardan G.Ö'nün 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, O.K'nin ise 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırlandı.

Avukat Erdal Çam ve emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar'ın ölümüne ilişkin tutuklanan sanık G.Ö. hakkında "tasarlayarak öldürme", tutuksuz sanık O.K. hakkında ise "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçlarından hazırlanan iddianame Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, G.Ö'nün her iki maktulü öldürme kararını önceden aldığı, temin ettiği ruhsatsız silahı yanına alıp maktullerle buluştuğu belirtildi.

Sanığın Çam ve Çavdar'ı yakın mesafeden ateş ederek öldürdüğü kaydedilen iddianamede, O.K'nin ise olayın başında sonuna kadar G.Ö'ye yardım ettiği vurgulandı.

İddianamede, G.Ö'nün 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, O.K'nin ise 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

- Olay

Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde 21 Eylül 2023'te, otomobilin arka kısmında oturan kişi, öndeki avukat Erdal Çam ve emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar'ı silahla öldürmüştü. Gözaltına alınan G.Ö. ile O.K. 22 Eylül 2023'te tutuklanmış, yapılan itiraz üzerine O.K. 28 Kasım 2023'te tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber