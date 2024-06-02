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Seçimlerin yenilenmesi kararı verilen 7 merkezde oy verme işlemi sona erdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilen üç ilçe ve dört beldedeki oy verme işlemi tamamlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 17:21, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 17:22
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Seçimlerin yenilenmesi kararı verilen 7 merkezde oy verme işlemi sona erdi

31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından yapılan itirazlar sonucunda seçimlerin yenilenmesine karar verilen Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli-Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde oy verme işlemi sona erdi.

Sandıkların kapandığı merkezlerde, oy sayım işlemine geçildi.

Oy verme işlemi devam ederken açıklamalarda bulanan YSK Başkanı Ahmet Yener, oy verme sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

Yener, "21.00'den önce yayın yasağının kaldırıp kaldırılmayacağına kurul olarak karar verip sizlere duyuracağız" dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama

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