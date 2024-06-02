Seçimlerin yenilenmesi kararı verilen 7 merkezde oy verme işlemi sona erdi

Oy verme işlemi devam ederken açıklamalarda bulanan YSK Başkanı Ahmet Yener, oy verme sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından yapılan itirazlar sonucunda seçimlerin yenilenmesine karar verilen Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli-Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde oy verme işlemi sona erdi.

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