SOCAR şirketini protesto edenlerden 13 kişi gözaltına alındı

Azerbaycan'ın petrol şirketi SOCAR'ı dün ve önceki gün İstanbul'daki şirket binası önünde protesto eden "Filistin İçin Bin Genç" grubu üyesinin evlerinden grup üyesi 13 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"Filistin İçin Bin Genç" grubunun, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "'Soykırıma petrol tedarikini kesin' dediğimiz SOCAR eylemimizden sonra bu sabah 13 arkadaşımız şafak operasyonuyla gözaltına alındı" denildi.

Dayanışma çağrısında bulunulan açıklamada, "Helal olsun' demek yetmez, şahitsek ses çıkarmak zorundayız. Yüreği Filistin'le atan herkesi dayanışmaya, Siyonistlerin avukatlığına soyunanlara karşı intifada saflarına çağırıyoruz. Filistin'le dayanışmak suç değil, suç İsrail'le işbirliğidir" ifadelerine yer verildi.