Ölümlü kazaya karışan sürücüye adli kontrol

Samsun'un Bafra ilçesinde İbrahim Akça'nın (64) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan otomobil sürücüsü Görkem K'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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