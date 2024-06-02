Ölümlü kazaya karışan sürücüye adli kontrol
Samsun'da bir kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan 19 yaşındaki sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 18:01, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 18:02
Samsun'un Bafra ilçesinde İbrahim Akça'nın (64) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan otomobil sürücüsü Görkem K'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
İlçede dün, Görkem K, yönetimindeki otomobil, Samsun Sinop kara yolunda İbrahim Akça'nın kullandığı motosikletle çarpışmış kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Polis, kaçan sürücüyü ise kısa sürede yakalamıştı.