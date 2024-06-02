Bursalı'dan 'ıstakoz'dan sonra ilk paylaşım

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'ya gidip yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşması büyük tepki çekmişti.

İLK AÇIKLAMA

AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği İstişare ve Değerlendirme Kampı sonrası Şebnem Bursalı'dan ilk açıklama geldi.

Sosyal medyadan Erdoğan'la birlikte bir fotoğrafını paylaşan Bursalı, "Kızılcahamam'daki 31. İstişare ve Değerlendirme Kampımızda görüşme imkanı bulduğumuz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Erdoğan ile... Davamızda liderimizin izinde ilk günkü aşk ile durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.