Bursalı'dan 'ıstakoz'dan sonra ilk paylaşım
İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan ıstakoz olayı sonrası ilk açıklama geldi. Bursalı, sosyal medya hesabından Erdoğan'la birlikte bir fotoğraf paylaşıp "Davamızda liderimizin izinde ilk günkü aşk ile durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 18:11, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 18:15
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'ya gidip yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşması büyük tepki çekmişti.Erdoğan'dan AK Partili o isimlere tepki!
İLK AÇIKLAMA
AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği İstişare ve Değerlendirme Kampı sonrası Şebnem Bursalı'dan ilk açıklama geldi.
Sosyal medyadan Erdoğan'la birlikte bir fotoğrafını paylaşan Bursalı, "Kızılcahamam'daki 31. İstişare ve Değerlendirme Kampımızda görüşme imkanı bulduğumuz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Erdoğan ile... Davamızda liderimizin izinde ilk günkü aşk ile durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.AK Partili vekilden ıstakoz paylaşımı açıklaması