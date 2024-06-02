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'Gayrimenkulde vergi kaçağını önleyecek yeni düzenleme'

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren çok önemli vergi düzenlemesine ilişkin; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan taslağa göre, emlak vergileri ve tapu harçları artık gayrimenkullerin emlak vergisine esas değeri (belediye rayici) değil bölgesel rayiç bedeli üzerinden tahsil edilecek. Böylece devlet ve gayrimenkullerden ciddi gelir elde edecek. İşte detaylar...

Haber Giriş : 02 Haziran 2024 18:16, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 18:25
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'Gayrimenkulde vergi kaçağını önleyecek yeni düzenleme'

Ekonomim'in haberine göre, Hükümet, gayrimenkul ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım-satımının yapılması ve böylece vergi kaybının önlenmesi konusunda çok önemli çalışma başlattı. Torba yasayla bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen taslak çalışma, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakan yardımcıları ve Gelirler İdaresi Başkanlığı yetkililerince sunuldu. 100'ün üzerinde maddeden oluştuğu aktarıldı.

Satış yılına bakılmaksızın vergi alınacak
Çalışmanın yer alan düzenlemeye göre daha önce gayrimenkul ya da arsanın satın alındıktan 5 yıl geçtikten sonra satılması halinde gelir vergisi alınmıyordu. Üzerinde çalışılan taslağa göre artık herhangi bir yıl kapsamı olmadan tüm satım işlemlerinden sağlanan kazançlar gelir vergisine tabi tutulacak. Bu şekilde şehirleşmenin yarattığı arsa ve imar rantı da vergilendirilmiş olacak.

Tapuda gerçek satış bedeline geçiliyor
Çalışmanın ikinci ve en önemli maddesi ise bölgesel rayiç bedel uygulaması. Devlet, taşınmaz satışından elde edilen gelirlerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi için yeni bir sistem devreye sokacak. Bunun için taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulmasına yönelik Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak. Tapudaki işlemler bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanılarak yapılacak.

Hem harçlar hem de emlak vergileri ciddi oranda artacak
Bölgesel olarak rayiç bedel tespit edilerek, tapu harcı ödemeleri ve emlak vergisi ödemeleri bu bedel üzerinden gerçekleştirilecek. Söz konusu uygulama yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten sonra tapuda yapılacak işlemleri kapsayacak. Böylece alım-satımlarda artık belediyelerin rayiç bedelleri değil, devletin bölgesel olarak belirlediği rayiç bedeller baz alınmış olacak. Bu çalışmayla milyonlarca taşınmazın rayiç bedel üzerinden ödediği vergiler de ciddi oranda artırılacak.

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