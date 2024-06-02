TIR dorsesinden 75 göçmen çıktı

TIR'da yapılan aramalarda dorsenin içerisinde Avrupa ülkelerine geçiş yapmaya çalışan Filistin ve Suriye uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir ile Çanakkale'yi birbirine bağlayan E-87 kara yolunun Ayvalık sapağında şüphelendikleri tırı durdurdu.

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