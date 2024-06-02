Yenilenen seçimlerde 2 belediyeyi AK Parti kazandı

Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanlarını seçmek için sandığa gitti.

Gelen ilk sonuçlara göre belediye seçimleri tekrarlanan Tunceli'nin Akpazar beldesinde seçimi AK Parti kazandı. Yine Sivas'ın Güneykaya beldesinde de seçimi AK Parti kazandı.

AK Parti Tunceli İl Başkanı'n paylaşımı;

YSK tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı verilen Akpazar beldemizde,



Hemşehrilerimizin teveccühü ile Seçimi güçlü farkla kazanan Ali Aydın Başkanımızı,



İlçe Başkanımız Süleyman Canpolat Beyefendiyi,



Günlerce emek veren kıymetli Mazgirt İlçe Teşkilatımızı,



Beldedeki. pic.twitter.com/oJZNlyICiB Dr. Sercan ÖZAYDIN (@Dr_Sozaydin) June 2, 2024

AK Parti Sivas İl Başkanılığı'nın paylaşımı;