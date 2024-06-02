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Hayvanseverlerden sokak köpeği düzenlemesine tepki

Günlerdir devam eden sokak hayvanlarına yönelik yasa tasarısı tartışmaları sürüyor. İstanbul Yenikapı'da buluşan hayvanseverler tasarıyı protesto etti. Katılımcılar "Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin" sloganıyla tepkilerine dile getirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 19:17, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 19:19
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Hayvanseverlerden sokak köpeği düzenlemesine tepki

Adalet çağrısı bu kez hayvanseverlerden yükseldi. Binlerce kişi hayvan hakları yasasında planlanan değişikliği protesto etmek için İstanbul'un Fatih ilçesinde Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen "Hayvan, Kadın, Çocuk ve Doğa için Adalet Mitingi"nde bir araya geldi.

Hayvan hakları savunucuları, yasa tasarısında yer alan sahipsiz sokak köpeklerinin uyutulması önerisine karşı çıktı.

Katılımcılar "Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin" sloganıyla tepkilerine dile getirdi.

Sokak köpeklerinin toplatılması ve barınaklarda tutulması gibi düzenlemelerin hayvanların doğal yaşam hakkına aykırı olduğu vurgulandı.

Mitingde, sahipsiz hayvanlar için çözümün, kısırlaştırma, aşılama ve tedavi edilmelerini de içeren "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"nun uygulanmasından geçtiği ileri sürüldü.

Hayvan hakları savunucusu Ali Toroz, grup adına yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklerle ilgili planlanan düzenlemenin hayvanlar için tehdit olduğunu savundu.

"MÜNFERİT VAKALAR ÜZERİNDEN KÖPEKLER CANAVARLAŞTIRILAMAZ, TOPLATILAMAZ, ÖLDÜRÜLEMEZ"

Toroz, "Üzücü ve münferit olayları öne çıkardılar. Gerekçe olarak işlediler. Oysa yakından baktığımızda hepsinin önlenebilir olduğunu gördük. Bu münferit vakalar üzerinden köpekler canavarlaştırılamaz, toplatılamaz, öldürülemez." diye konuştu.

"Hayvan, Kadın, Çocuk ve Doğa için Adalet Mitingi"ne eş zamanlı olarak farklı kentlerde de benzer nitelikte protesto gösterileri düzenlendi.

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