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Morinho Fenerbahçe'ye imzayı attı

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile anlaştı. Portekizli çalıştırıcı bugün İstanbul'a geldi. İmza töreninde konuşan Mourinho, "Fenerbahçe forması artık bedenimin bir parçası" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 19:26, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 19:43
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Morinho Fenerbahçe'ye imzayı attı

Fenerbahçe, İsmail Kartal sonrası teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirdi. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç ve Mario Branco, Jose Mourinho ile bugün Londra'dan İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenliyor.

Fenerbahçe Bakanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho, 19.07'de sahaya çıktı. Tribünleri dolduran taraftarlar meşaleler yakarak, Moruinho tezahüratlarında bulundu.

İmza öncesinde Ali Koç açıklamalarda bulundu.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

"Büyük Fenerbahçe ailesi, büyük Fenerbahçe taraftarı kurulduğumuzdan bu yana 100 yılın üzerinde maçlarımızı oynadığımız tarihi mabedizime hoşgeldiniz. Ekranlarda bizi seyreden milyonlarca taraftarımızı selamlıyorum. Bugün kulübümüz adına tarihi bir adım atıyoruz. İnşallah, Allah sonunu hayırlı getirir. Teknik direktörüz Jose Mourinho'ya, "Hoşgeldin" diyorum. Kendisi tartışmasız yaşayan, hayatta olmayan tüm hocalar arasıdan dünya tarihinin gördüğü ilk 5 hocadan biridir. Fenerbahçe'mizin şampiyonlukları için bizi tercih etmiştir. Kendisi dünyanın en büyük kulüplerinde yılın teknik direktörü ödülünü kazanmış, 27 kupa kazanmış, dünyada tek 3 UEFA kupası kazanmış ve adını dünya futboluna yazdırmış dünya markası olmuş bir teknik direktörümüz vardır. Bugün attığımız imza, Fenerbahçe'yi taşımak istediğimiz seviyenin müjdeleyicisidir. Başka kulüplerdeki, başka liglerdeki "Winner" hoca konumunu burada gösterecektir. Jose Mourinho dün akşam yaptığı yorumlarla kulübümüzün ve memleketimizin olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır. Yapmaya da devam edecektir. Halihazırda çok kuvvetli bir kadromuz var. İnşallah olağanüstü bir teklif gelmediği takdirde hepsini tutacağız. Üstüne koyacağımız oyuncularla birlikte, bu senenin zaten gerçek şampiyonu biziz, seneye hepimizin arzuladığı şampiyonluk önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır. Zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Seneye hepimizin hedeflediği ulaşacağımız şampiyonluk, önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır. İçimiz, içimize sığmıyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yaşa Fenerbahçe."

JOSE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"Tünaydın. İlk önce sevginize teşekkür ediyorum. Adım Fenerbahçe ile geçtiği ilk andan itibaren gösterdiğiniz sevgiyi hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra sevgiyi görür ama ben şimdiden bunu hissettim. Bana büyük bir sorumluluk veriyor. Size söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenizdenim. Fenerbahçe forması artık bedenimin bir parçası. Futbol bir tutku ve bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Ali Koç'la tanıştığım ilk andan itibaren buraya sizler için burada olmayı çok istedim. Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Sizin bir tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim..."

Jose Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'da

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