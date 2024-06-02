Çorum'da mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Çorum'da mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 19:48, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 19:49
ÇORUM (AA) - Çorum'da mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gülabibey ve Ulukavak mahalleleri, Çalkışla köyü ve Oğuzlar ilçesinde, doğadan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlan 8 kişi, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
Zehirlenme şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.