Abartı egzoz kullanan 2 sürücüye 33 bin 83 lira ceza uygulandı

Çalışmalar kapsamında kimliği tespit edilen ve abartı egzozla çevreye rahatsızlık veren 2 sürücüye toplam 33 bin 83 lira ceza uygulanırken motosikletler trafikten men edildi.

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