Çorum'da arıların soktuğu kadın yaşamını yitirdi
Çorum'un Mecitözü ilçesinde 82 yaşındaki kadın arı sokması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 20:56, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 20:57
Çorum'un Mecitözü ilçesi Boyacı köyünde yaşayan Döndü Özcan (82), 30 Mayıs'ta bahçede arıların saldırasına uğradı.
Yakınları tarafından Mecitözü İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Özcan, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Özcan, yaşam mücadelesini kaybetti.
Özcan'ın cenazesi otopsi için morga konuldu.