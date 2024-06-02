Adana'da termometreler 40 dereceyi aştı
Adana'nın Kozan ilçesinde termometre 40 dereceyi aştı. Sıcaktan bunalan kişiler, doğal tabiat parklarına akın etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 21:36, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 21:38
Meteorolojinin aşırı sıcak uyarısı yaptığı Adana'nın Kozan ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterdi.
Vatandaşlar bir anda bastıran sıcak nedeniyle tabiat parkı ve doğal kaynak sularına akın ederek serinlemeye çalıştı.
Alapınar Mesire Alanı'nda gençler doğal kaynak suyuna girerek serinlerken, Dağılcak Tabiat Parkı'nda ise aileler hem kaynak suyunda serinledi, hem de piknik yaptı