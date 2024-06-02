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Emekli öğretmene bakan yardımcısına hakaretten ceza

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Asliye Ceza Mahkemesi'nde, İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'a hakaret edildiği iddiasıyla açılan davalar sonucunda yoğun bir yargılama süreci yaşandı. Sadece iki gün içerisinde, Turan'ın avukatının şikayeti üzerine açılmış tam 120 dava görüldü. Bu davalardan birinde, 78 yaşındaki emekli öğretmen Nuriye Çağlar yargılandı. Mahkeme, Çağlar'ı hakaret suçundan 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca, mahkeme kararı gereği Çağlar'ın, Bülent Turan'ın avukatına 17 bin 900 TL vekalet ücreti ödemesi de hükmedildi.

Haber Giriş : 02 Haziran 2024 22:01, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 22:09
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Emekli öğretmene bakan yardımcısına hakaretten ceza

Eski AK Parti Grup Başkan Vekili ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan 78 yaşındaki emekli öğretmen Nuriye Çağlar, 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, emekli öğretmenin Turan'ın avukatına 17 bin 900 TL vekalet ücreti ödemesine de hükmetti. Çağlar'ın yargılandığı Lapseki Asliye Ceza Mahkemesi'nde iki günde Bülent Turan'ın avukatının şikayetiyle açılmış 120 dava görüldü.

Dw Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Türkiye'de son yıllarda artan siyasilere hakaret davalarının son örneği Çanakkale'de yaşandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yaparken, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım sürecini eleştiren muhalefeti "2023, Çanakkale'de dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla köprüyü sadece polemik konusu yapıp, oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak" sözleriyle hedef almıştı.

Bu sözler muhalif seçmende de tepki yaratmıştı. Tepki gösterenlerden biri de 78 yaşındaki emekli öğretmen Nuriye Çağlar oldu. İstanbul'da oturan Çağlar, 4 Mayıs 2022 tarihinde Facebook hesabından Bülent Turan'ın sözlerini kullanarak "Aynaya bak dangalak kimmiş gör" yorumunu yaptı. Turan'ın avukatı İsmail Öztürk'ün şikayeti üzerine Çağlar hakkında Turan'ın ikametgahının bulunduğu Lapseki'de "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan dava açıldı. Duruşma öncesinde mahkemeye dilekçe veren Turan'ın avukatı, emekli öğretmenden şikayetlerinin sürdüğünü ve sanığın cezalandırılmasını istedi.

İkinci duruşmada karar

Davanın karar duruşması, Turan'ın ikametgah adresi olan Lapseki Asliye Ceza Mahkemesi'nde 31 Mayıs'ta görüldü. Cumhuriyet Savcısı, emekli öğretmenin kamu görevlisi sayılan milletvekili Bülent Turan'a yönelik sözleri nedeniyle cezalandırılmasını istedi.

"İki günde 120 dava görüldü"
Duruşmada söz alan emekli Öğretmen Nuriye Çağlar'ın avukatı Tuğçe Duygu Köksal, duruşmanın görüldüğü 31 Mayıs ve bir gün öncesinde Lapseki Asliye Ceza Mahkemesi'nde Bülent Turan'ın şikayetiyle 120 kişiye açılan davanın görüldüğüne dikkati çekti. Bu durumun katılan tarafın maddi gelir sağlamak kastıyla hareket ettiğini gösterdiğini ifade eden Köksal, "Hatta belki katılan asilin bu durumdan haberi olmadan vekilleri tarafından da bu şekilde suç duyuruları yapılarak işlem başlatılmış da olabilir" dedi.

"Hakaret varsa karşılıklı"
AİHM'in içtihatlarına göre paylaşımın hakaret olmadığını dile getiren Köksal, "Suçu kabul etmemekle birlikte eylemi hakaret olarak nitelendirsek bile paylaşım içeriği incelendiğinde katılan tarafın kendi gibi düşünmeyen kişilere 'dangalak' şeklinde söz söylediği görülmektedir. Bu durumda en aleyhe değerlendirmede dahi karşılıklı hakaretin oluşacağı kanaatindeyiz. Kaldı ki Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin 5 Ekim 2023 tarihli içtihadında 'dangalak' kelimesinin hakaret olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ederiz" dedi.

Emekli öğretmene para cezası
Duruşmayı bitiren mahkeme, emekli öğretmeni "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 354 gün adli para cezasıyla cezalandırdı. Bu cezanın 7 bin 80 TL adli para cezasına çevrilmesine ve bunun 5 eşit taksitle ödenmesine hükmeden mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

Avukatına 17 bin 900 TL vekalet ücreti de ödeyecek
Mahkeme ayrıca 78 yaşındaki emekli öğretmenin Bülent Turan'ın avukatı İsmail Öztürk'e 17 bin 900 TL vekalet ücreti ödemesine de hükmetti.

Karara itiraz edeceklerini belirten Avukat Tuğçe Duygu Köksal, Bülent Turan'ın avukatının şikayetiyle Lapseki'de açılmış yaklaşık 4 bin hakaret dosyası olduğuna işaret etti.

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